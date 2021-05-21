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Президента "Олимпика" дисквалифицировали на 5 лет

Пятница, 21 мая 2021, 18:15
фото: olimpik.com.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал президента "Олимпика" Владислава Гельзина на 5 лет.

Источник: Sport.ua

Детали: Причиной дисквалификации стало поведение Гельзина в марте после матча УПЛ против "Шахтера" после того, как рефери отменил гол "Олимпика" из-за офсайда.

Он дважды врывался в судейскую комнату, а также матерился на судью во время интервью в прямом эфире.

Отмечается, что до 5 лет дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано.

О решении рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Прямая речь Грищенко: "УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".

Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет".

Темы: спортфутбол


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