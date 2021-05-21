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У Польщі назвали непослідовною позицію США щодо "Північного потоку-2"

П'ятниця, 21 травня 2021, 18:45

Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський дистанціювався від рішення Сполучених Штатів не вводити санкцій проти компанії, яка будує газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Щерський заявив, що позиція адміністрації президента Джо Байдена "не зовсім послідовна".

Він зазначив, що поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу газопроводу, який через Балтійське море має з’єднати Росію та Німеччину. Проте, додав міністр, він не поділяє надії, про яку кажуть американці, що деяке послаблення може довести до діалогу, завдяки чому буде можливою зміна профілю інвестиції.

"Це послаблює можливість впливати на майбутнє проєкту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проєкту "Північний потік-2" діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати", – оцінив керівник Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських суден, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Читайте також Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

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Теми: ПольщаСШАПівнічний потік-2
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