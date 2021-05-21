Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше назвали непоследовательной позицию США в отношении "Северного потока-2"

Пятница, 21 мая 2021, 18:45

Председатель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський дистанцировался от решения Соединенных Штатов не вводить санкций против компании, которая строит газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Щерський заявил, что позиция администрации президента Джо Байдена "не совсем последовательная".

Он отметил, что разделяет критику, которую в Вашингтоне высказано устно в адрес газопровода, который через Балтийское море должен соединить Россию и Германию. Однако, добавил министр, он не разделяет надежды, о которой говорят американцы, некоторое ослабление может довести до диалога, благодаря чему будет возможно изменение профиля инвестиции.

"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно из-за этой непоследовательности. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта "Северный поток-2" будет действовать в ущерб Европы, в ущерб евроатлантических отношений и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать ", - оценил руководитель Бюро международной политики в Канцелярии президента.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Читайте также Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

Темы: ПольшаСШАСеверный поток-2


powered by lun.ua
Главное сегодня

Премия имени Георгия Гонгадзе объявила победителя 2021 года

Зеленский ввел в действие санкции против боевиков, оккупантов и "воров в законе"

Медведчука оставили под домашним арестом

Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину

Крым без воды: Москва говорит о возможной гуманитарной катастрофе

Новый прокурор четвертый раз закрыл дело "Роттердам +"

Все новости...
Польша
Польша будет вакцинировать заробитчан из Украины на границе
"РФ повторяет преступления": заявление Украины, Литвы и Польши к годовщине депортации крымских татар
В Польше умерла украинка, пострадавшая в аварии автобуса в начале марта
Последние новости
20:10
ЕС и США вместе поговорили с Банковой и Разумковым о судебной реформе
19:52
Премия имени Георгия Гонгадзе объявила победителя 2021 года
19:43
Правительство объявило конкурс на должности 4 членов наблюдательного совета Нафтогаза
19:28
Зеленский ввел в действие санкции против боевиков, оккупантов и "воров в законе"
19:04
Android-версия приложения Clubhouse заработала в Украине
19:02
фотоСБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России
18:58
Шойгу заявил, что Россия начала производить боевых роботов
18:45
В Польше назвали непоследовательной позицию США в отношении "Северного потока-2"
18:33
Правительство назначило еще двух заместителей министра энергетики
18:15
Президента "Олимпика" дисквалифицировали на 5 лет
Все новости...