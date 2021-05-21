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В Польше назвали непоследовательной позицию США в отношении "Северного потока-2"

Пятница, 21 мая 2021, 18:45

Председатель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський дистанцировался от решения Соединенных Штатов не вводить санкций против компании, которая строит газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Щерський заявил, что позиция администрации президента Джо Байдена "не совсем последовательная".

Он отметил, что разделяет критику, которую в Вашингтоне высказано устно в адрес газопровода, который через Балтийское море должен соединить Россию и Германию. Однако, добавил министр, он не разделяет надежды, о которой говорят американцы, некоторое ослабление может довести до диалога, благодаря чему будет возможно изменение профиля инвестиции.

"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно из-за этой непоследовательности. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта "Северный поток-2" будет действовать в ущерб Европы, в ущерб евроатлантических отношений и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать ", - оценил руководитель Бюро международной политики в Канцелярии президента.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Читайте также Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

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Темы: ПольшаСШАСеверный поток-2
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