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ЄС і США спільно поговорили з Банковою та Разумковим про судову реформу

П'ятниця, 21 травня 2021, 20:10
ЄС і США спільно поговорили з Банковою та Разумковим про судову реформу

Посольства Євросоюзу і США провели спільну зустріч з головою Верховної Ради та Банковою щодо судової реформи і закликали виконати рекомендації "Венеційки".

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві США в Україні.

З українського боку у зустрічі брали участь спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов. 

Ключовими темами обговорення були реформа Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та НАБУ.

"Ми продовжуємо закликати українську владу виконати зобов’язання і виконати рекомендацію Венеційської комісії про надання тимчасової, але переважаючої ролі незалежним експертам у цих органах… Це єдиний спосіб захистити від шкідливого впливу ці інституції, відповідальні за такі необхідні зараз судову та антикорупційну реформу. Тому що ці експерти не мають конфлікту інтересу, упереджень чи своїх завдань, окрім захисту суспільного інтересу", - йдеться у коментарі. 

У березні Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання термінового висновку щодо законопроєктів, які стосуються процедури обрання членів Вищої ради правосуддя. Венеційська комісія у своєму висновку, серед іншого, рекомендує віддати вирішальну роль у відборі міжнародним експертам.

У ЄС закликали Україну виконати цю рекомендацію. 

Читайте також: Ключ до судової реформи: що сказала "Венеційка" про реформу Вищої ради правосуддя,

а також: Якими мають бути судова та антикорупційна реформи: поради G7 для України.

"Українська правда" у Threads

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