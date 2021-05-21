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ЕС и США вместе поговорили с Банковой и Разумковым о судебной реформе

Пятница, 21 мая 2021, 20:10
ЕС и США вместе поговорили с Банковой и Разумковым о судебной реформе

Посольства Евросоюза и США провели совместную встречу с Банковой и спикером Верховной Рады по судебной реформе и призвали выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве США в Украине.

С украинской стороны во встрече принимали участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

Ключевыми темами обсуждения были реформа Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и НАБУ.

"Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнить обязательства и выполнить рекомендацию Венецианской комиссии о предоставлении временной, но преобладающей роли независимым экспертам в этих органах ... Это единственный способ защитить от вредного воздействия эти институты, ответственные за такие необходимые сейчас судебную и антикоррупционную реформу. Потому что эти эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или своей повестки - кроме защиты общественного интереса", - говорится в комментарии.

В марте Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставить срочное заключение о законопроектах, касающихся процедуры избрания членов Высшего совета правосудия. Венецианская комиссия в своем заключении, среди прочего, рекомендует отдать решающую роль в отборе международным экспертам.

В ЕС призвали Украину выполнить эту рекомендацию.

Читайте также: Ключ к судебной реформе: что сказала "Венецианка" о реформе Высшего совета правосудия,

а также: Какими должны быть судебная и антикоррупционная реформы: советы G7 для Украины.

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