Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба розповів, чого чекає від угорського головування у Раді Європи

П'ятниця, 21 травня 2021, 21:46

Глава МЗС України на засіданні Комітету міністрів Ради Європи нагадав про безрезультативність поступок Росії та закликав Раду Європи зробити свій внесок у досягнення цілей "Кримської платформи".

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ після онлайн-засідання Комітету міністрів Ради Європи, пише "Європейська правда".

"Поступки Росії у 2019 році, коли ПАРЄ повернула її делегацію, обґрунтовувалися потребою залучення Москви до діалогу задля захисту прав людини. Нині, за два роки, вони геть не видаються результативними. Російська агресія триває і продовжує підживлювати порушення прав людини", - наголосив Дмитро Кулеба у своєму виступі. 

Він зауважив, що у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини на окупованих територіях Україна потребує більш активного залучення моніторингових механізмів, зокрема Комісара Ради Європи з прав людини. 

Дмитро Кулеба подякував партнерам і головуючій Німеччині за підтримку української ініціативи та ухвалення рішення Комітету міністрів Ради Європи "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" і наголосив на важливості подальшої спільної роботи для його втілення.  

"Україна нині готує запуск Кримської платформи - ініціативи, яка покликана дати відповідь на виклики російської окупації Криму. Рада Європи має зробити власний внесок у досягнення її справедливих цілей", - заявив Дмитро Кулеба. 

Він подякував німецькому колезі Гайко Маасу за головування у Комітеті міністрів РЄ та привітав з початком головування главу МЗС Угорщини Петера Сійярто. 

"Міністр підкреслив, що Україна всіляко підтримуватиме зусилля Угорського головування з підвищення ефективності діяльності Ради Європи та висловив переконання, що візит Петера Сійярто на Донбас у червні в якості голови Комітету міністрів Ради Європи сприятиме подальшим спільним зусиллям з відновлення миру та демократичної безпеки в Європі", - додають у комюніке.

Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини прийняв запрошення відвідати Донбас після початку Угорського головування у Комітеті міністрів Ради Європи.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Новини 21 травня: апеляція Медведчука, протести на Подолі

ЄС і США спільно поговорили з Банковою та Разумковим про судову реформу

Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила переможця 2021 року

Зеленський ввів у дію безстрокові санкції проти бойовиків, окупантів та "ворів у законі"

Медведчука залишили під домашнім арештом

Усі новини...
Останні новини
23:41
інфографікаМільйони за ремонти, яких не було: глава ДФС пояснив обшуки у Києві
23:02
Глава МЗС Литви: партнерам варто запевнити Україну, що у неї є шлях до членства в НАТО
22:34
фотоНайвпливовішого "вора в законі" "Умку" арештували без права застави
22:11
Новини економіки: "Роттердам+" вчетверте закрили, імпорт е/е з РФ можуть заборонити
21:59
Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
21:46
Кулеба розповів, чого чекає від угорського головування у Раді Європи
21:32
Netflix планує займатися відеоіграми та шукає експертів – ЗМІ
21:18
Новини 21 травня: апеляція Медведчука, протести на Подолі
21:01
Офіційний курс на 24 травня: гривня дещо зміцніла
20:43
З сектора Гази хочуть повернутися майже 140 українців – МЗС
Усі новини...