Кулеба рассказал, чего ждет от венгерского председательства в Совете Европы

Глава МИД Украины на заседании Комитета министров Совета Европы напомнил о безрезультатности уступок России и призвал Совет Европы внести свой вклад в достижение целей "Крымской платформы".

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел после онлайн-заседания Комитета министров Совета Европы, пишет "Европейская правда".

"Уступки России в 2019 году, когда ПАСЕ вернула ее делегацию, обосновывались необходимостью привлечения Москвы к диалогу для защиты прав человека. Сейчас, через два года, они совсем не кажутся результативными. Российская агрессия продолжается и продолжает подпитывать нарушения прав человека", - подчеркнул Дмитрий Кулеба в своем выступлении.

Он отметил, что в связи с ухудшением ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украина нуждается в более активном привлечении мониторинговых механизмов, в частности Комиссара Совета Европы по правам человека.

Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров и председательствующую Германию за поддержку украинской инициативы и принятие решения Комитета министров Совета Европы "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" и отметил важность дальнейшей совместной работы для его воплощения.

"Украина сейчас готовит запуск Крымской платформы - инициативы, которая призвана дать ответ на вызовы российской оккупации Крыма. Совет Европы должен сделать собственный вклад в достижение ее справедливых целей", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил немецкого коллегу Хайко Мааса за председательство в Комитете министров СЕ и поздравил с началом председательства главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Министр подчеркнул, что Украина будет всячески поддерживать усилия Венгерского председательства по повышению эффективности деятельности Совета Европы и выразил убеждение, что визит Петера Сийярто на Донбасс в июне в качестве председателя Комитета министров Совета Европы будет способствовать дальнейшим совместным усилиям по восстановлению мира и демократической безопасности в Европе", - добавляют в коммюнике.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии принял приглашение посетить Донбасс после начала Венгерского председательства в Комитете министров Совета Европы.