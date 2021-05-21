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Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

П'ятниця, 21 травня 2021, 21:59

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в п'ятницю перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в Міністерство економіки.

Джерело: постанова уряду №504 від 21 травня

Дослівно: "Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Міністерство економіки".

Деталі: Прем’єр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки у місячний строк подати пропозиції щодо внесення до актів законодавства "змін, що випливають із цієї постанови".

Нагадаємо: 20 травня Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, а Олексія Любченка – на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.

Президент Володимир Зеленський хотів роз'єднати це міністерство ще у січні 2020 року. 

Теми: Кабінет міністрівМінекономіки


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