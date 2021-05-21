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Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Пятница, 21 мая 2021, 21:59

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Источник: постановление правительства №504 от 21 мая

Дословно: "Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики".

Детали: Премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики в месячный срок представить предложения о внесении в акты законодательства "изменений, вытекающих из настоящего постановления".

Напомним: Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, а Алексея Любченко - на должность первого вице-премьера - министра экономики.

Темы: Кабинет министровМинэкономики


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