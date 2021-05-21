Глава МЗС Литви: партнерам варто запевнити Україну, що у неї є шлях до членства в НАТО

Глава МЗС Литви вважає, що європейська і євроатлантична спільнота має надсилати Україні чіткі сигнали щодо її прагнення до членства у ЄС і НАТО та запевнити, що Україна має реальний шлях до членства - щоб мотивувати її до реформ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Габріелюс Ландсбергіс сказав під час онлайн-заходу "Дорога до Вільнюса: пріоритети на шляху до наступної конференції з реформ в Україні у 2021 році".

Він нагадав, що лідери НАТО в Бухаресті у 2008 році погодилися, що Україна стане членом НАТО.

"Сьогодні ми маємо запевнити Україну, що у неї є реальний шлях до членства в НАТО, щоб закликати її продовжити імплементацію необхідних реформ і підготувати до подальшого членства", - зазначив Габріелюс Ландсбергіс.

Він зауважив, що реформи необхідні Україні для стабільності, процвітання, стійкості та інвестиційної привабливості.

Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Україна, попри триваючу російську агресію, змогла досягти прогресу у багатьох важливих реформах, але важливо подбати, щоб вони були незворотними - особливо судова та антикорупційна.

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