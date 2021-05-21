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Глава МИД Литвы: партнерам стоит заверить Украину, что у нее есть путь к членству в НАТО

Пятница, 21 мая 2021, 23:02

Глава МИД Литвы считает, что европейскому и евроатлантическому сообществу стоит посылать Украине четкие сигналы по поводу её стремления к членству в ЕС и НАТО и заверить, что Украина имеет реальный путь к членству - чтобы мотивировать ее продолжать реформы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Габриелюс Ландсбергис сказал во время онлайн-мероприятия "Дорога в Вильнюс: приоритеты на пути к следующей конференции по реформам в Украине в 2021 году".

Он напомнил, что лидеры НАТО в Бухаресте в 2008 году согласились, что Украина станет членом НАТО.

"Сегодня мы должны заверить Украину, что у нее есть реальный путь к членству в НАТО, чтобы призвать её продолжить имплементацию необходимых реформ и подготовить к дальнейшему членству", - отметил Габриелюс Ландсбергис.

Он отметил, что реформы необходимы Украине для стабильности, процветания, устойчивости и инвестиционной привлекательности.

Габриелюс Ландсбергис отметил, что Украина, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, смогла достичь прогресса во многих важных реформах, но важно позаботиться, чтобы они были необратимыми - особенно судебная и антикоррупционная.

Читайте также эдиториал "Европейской правды" План совместимости с НАТО. Что должен сделать Альянс для реальных изменений в Украине.

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