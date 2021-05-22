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COVID-19: Німеччина оголосила Британію зоною, що викликає “побоювання”

Субота, 22 травня 2021, 01:18

Німеччина оголосила Велику Британію зоною, що викликає "побоювання" - це пов’язане з поширенням у країні "індійського" варіанту COVID-19.

Джерело: CNN з посиланням на інформацію Інституту Роберта Коха, RND

Дослівно: "Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, включаючи всі британські заморські території, острів Мен і Нормандські острови, розглядається як область, що викликає побоювання".

Деталі: З неділі авіакомпаніям, автобусним та залізничним компаніям буде дозволено перевозити до Німеччини тільки німецьких громадян або людей, що живуть в Німеччині. Двотижневий карантин поширюється на тих, хто в'їжджає в країну – і він не може бути скорочений негативним результатом тесту.

Зобов'язання щодо карантину для прибулих з будь-якої зони ризику буде діяти до 30 червня 2021 року.

Великобританія вважається територією з поширенням індійського варіанту COVID-19, який особливо заразний. Станом на 19 травня у Британії було підтверджено понад 3400 випадків цього варіанту. За один тиждень кількість випадків у Британії виросла більш ніж на 160%.

Нагадаємо:

  • У Німеччині з 13 травня пом'якшили правила в'їзду в країну. Повністю щеплені затвердженими в ЄС вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson& Johnson, а також ті, хто переніс коронавірусну інфекцію, більше не повинні по приїзді в країну йти на карантин і здавати тест. Виняток у цій категорії громадян становлять приїжджі з країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних варіантів коронавірусу.
  • Звільняються від обов'язкового карантину також і ті, хто прибув з регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за останніх сім  днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Однак вони зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус.

Теми: коронавірусНімеччинаБританія


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