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COVID-19: Германия объявила Великобританию зоной, вызывающей "опасения"

Суббота, 22 мая 2021, 01:18

Германия объявила Великобританию зоной, которая вызывает "опасения" - это связано с распространением в стране "индийского" варианта COVID-19.

Источник: CNN со ссылкой на информацию Института Роберта Коха, RND

Дословно: "Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, включая все британские заморские территории, остров Мэн и Нормандские острова, рассматривается как область, которая вызывает опасения".

Детали: С воскресенья авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям будет разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Двухнедельный карантин распространяется на тех, кто въезжает в страну - и он не может быть сокращен отрицательным результатом теста.

Обязательства по карантину для прибывших из любой зоны риска будет действовать до 30 июня 2021 года.

Великобритания считается территорией с распространением индийского варианта COVID-19, который особенно заразен. По состоянию на 19 мая в Британии было подтверждено более 3400 случаев этого варианта. За одну неделю количество случаев в Великобритании выросло более чем на 160%.

Напомним:

  • В Германии с 13 мая смягчили правила въезда в страну. Полностью привитые утвержденными в ЕС вакцинами BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также те, кто перенес коронавирусну инфекцию, больше не должны по приезде в страну идти на карантин и сдавать тест. Исключение в этой категории граждан составляют приезжие из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных вариантов коронавируса.
  • Освобождаются от обязательного карантина также и те, кто прибыл из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за последние семь дней в расчете на 100 тысяч населения. Однако они обязаны предъявить справку о отрицательный тест на коронавирус.

Темы: коронавирусГерманияБритания


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