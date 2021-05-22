COVID-19: Германия объявила Великобританию зоной, вызывающей "опасения"
Германия объявила Великобританию зоной, которая вызывает "опасения" - это связано с распространением в стране "индийского" варианта COVID-19.
Источник: CNN со ссылкой на информацию Института Роберта Коха, RND
Дословно: "Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, включая все британские заморские территории, остров Мэн и Нормандские острова, рассматривается как область, которая вызывает опасения".
Детали: С воскресенья авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям будет разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Двухнедельный карантин распространяется на тех, кто въезжает в страну - и он не может быть сокращен отрицательным результатом теста.
Обязательства по карантину для прибывших из любой зоны риска будет действовать до 30 июня 2021 года.
Великобритания считается территорией с распространением индийского варианта COVID-19, который особенно заразен. По состоянию на 19 мая в Британии было подтверждено более 3400 случаев этого варианта. За одну неделю количество случаев в Великобритании выросло более чем на 160%.
Напомним:
- В Германии с 13 мая смягчили правила въезда в страну. Полностью привитые утвержденными в ЕС вакцинами BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также те, кто перенес коронавирусну инфекцию, больше не должны по приезде в страну идти на карантин и сдавать тест. Исключение в этой категории граждан составляют приезжие из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных вариантов коронавируса.
- Освобождаются от обязательного карантина также и те, кто прибыл из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за последние семь дней в расчете на 100 тысяч населения. Однако они обязаны предъявить справку о отрицательный тест на коронавирус.