COVID-19: Германия объявила Великобританию зоной, вызывающей "опасения"

Германия объявила Великобританию зоной, которая вызывает "опасения" - это связано с распространением в стране "индийского" варианта COVID-19.

Источник: CNN со ссылкой на информацию Института Роберта Коха, RND

Дословно: "Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, включая все британские заморские территории, остров Мэн и Нормандские острова, рассматривается как область, которая вызывает опасения".

Детали: С воскресенья авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям будет разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Двухнедельный карантин распространяется на тех, кто въезжает в страну - и он не может быть сокращен отрицательным результатом теста.

Обязательства по карантину для прибывших из любой зоны риска будет действовать до 30 июня 2021 года.

Великобритания считается территорией с распространением индийского варианта COVID-19, который особенно заразен. По состоянию на 19 мая в Британии было подтверждено более 3400 случаев этого варианта. За одну неделю количество случаев в Великобритании выросло более чем на 160%.

Напомним: