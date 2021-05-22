Білоруський політв’язень Ашурок помер у колонії

Білоруський політв'язень Вітольд Ашурок помер в колонії в Шклові.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на родичів Ашурка

Деталі: Родичам сказали, що причиною смерті стала зупинка серця. Від Ашурка не було листів протягом останніх двох тижнів. Йому було 50 років.

Передісторія: