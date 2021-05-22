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Білоруський політв’язень Ашурок помер у колонії

Субота, 22 травня 2021, 03:03
ВЯСНА

Білоруський політв'язень Вітольд Ашурок помер в колонії в Шклові.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на родичів Ашурка

Деталі: Родичам сказали, що причиною смерті стала зупинка серця.  Від Ашурка не було листів протягом останніх двох тижнів. Йому було 50 років.

Передісторія:

  • Ашурок – координатор руху "За свободу".
  • Вперше Ашурок був затриманий 9 серпня, в день президентських виборів у Білорусі. Суд засудив активіста до 20 днів: 15 за участь у несанкціонованому заході і п'ять - за неповагу до суду. Однак уже тоді було порушено кримінальну справу.
  • 18 січня на закритому судовому процесі в Ліді Ашурка засудили до п'яти років колонії суворого режиму.

Теми: Білорусь


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