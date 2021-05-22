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Беларусский политзаключенный Ашурак умер в колонии

Суббота, 22 мая 2021, 03:03
Беларусский политзаключенный Ашурак умер в колонии
ВЯСНА

Беларусский политзаключенный Витольд Ашурак умер в колонии в Шклове.

Источник: "Наша Нива" со ссылкой на родственников Ашурака

Детали: Родственникам сказали, что причиной смерти стала остановка сердца. От Ашурака не было писем в течение последних двух недель. Ему было 50 лет.

Предыстория:

  • Ашурак - координатор движения "За свободу".
  • Впервые Ашурак был задержан 9 августа, в день президентских выборов в Беларуси. Суд приговорил активиста к 20 дням: 15 за участие в несанкционированном мероприятии и пять - за неуважение к суду. Однако уже тогда было возбуждено уголовное дело.
  • 18 января на закрытом судебном процессе в Лиде Ашурака приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

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Темы: Беларусь
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