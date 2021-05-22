Беларусский политзаключенный Ашурак умер в колонии

Беларусский политзаключенный Витольд Ашурак умер в колонии в Шклове.

Источник: "Наша Нива" со ссылкой на родственников Ашурака

Детали: Родственникам сказали, что причиной смерти стала остановка сердца. От Ашурака не было писем в течение последних двух недель. Ему было 50 лет.

Предыстория: