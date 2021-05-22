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У G7 домовилися згорнути фінансування видобутку вугілля за кордоном

Субота, 22 травня 2021, 06:30

Країни G7 ("Великої сімки") домовилися припинити фінансувати видобуток вугілля за кордоном та зобов'язалися поступово відмовитися від вугільної енергетики.

Джерело: The Guardian

Деталі: Повністю відмовитися від вугільної енергії планується в 2030-их.

Спільного рішення країни G7 досягли після майже дводенних суперечок на зустрічі міністрів довкілля  та енергетики.

Японія, одне з найбільших у світі джерел фінансування вугільної енергетики, поряд з Китаєм, не погоджувалася припинити надання допомоги в будівництві. Уряд Японії висловив стурбованість, що якщо він припинить фінансування, Китай втрутиться і побудує за кордоном вугільні електростанції.

Південна Корея, ще одне велике джерело фінансування вугільної енергетики за кордоном, вже погодилася припинити цю практику. В результаті Китай залишається найбільшим джерелом цього фінансування в країнах, що розвиваються.

Решта членів G7 – Великобританія, США, ЄС, Франція, Італія, Німеччина і Канада - були єдині в закликах до припинення такого фінансування.

Також  у G7 підтвердили своє зобов'язання обмежити зростання глобальної температури на планеті на рівні 1,5°C.

The Guardian зазначає, що раніше цього тижня Міжнародне енергетичне агентство заявило, що всі нові розробки викопного палива повинні завершитися цього року, щоб дати світові шанс втриматися в межах 1,5°C.

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Теми: енергетикаG7вугілля


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