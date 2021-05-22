В G7 договорились свернуть финансирование добычи угля за рубежом

Страны G7 ("Большой семерки") договорились прекратить финансировать добычу угля за рубежом и обязались постепенно отказаться от угольной энергетики.

Источник: The Guardian

Детали: Полностью отказаться от угольной энергии планируется в 2030-ых.

Общего решения страны G7 достигли после почти двухдневных споров на встрече министров окружающей среды и энергетики.

Япония, один из крупнейших в мире источников финансирования угольной энергетики, наряду с Китаем, не соглашалась прекратить предоставление помощи в строительстве. Правительство Японии выразило обеспокоенность, что если оно прекратит финансирование, Китай вмешается и построит за рубежом угольные электростанции.

Южная Корея, еще один большой источник финансирования угольной энергетики за рубежом, уже согласилась прекратить эту практику. В результате Китай остается крупнейшим источником этого финансирования в развивающихся странах.

Остальные члены G7 - Великобритания, США, ЕС, Франция, Италия, Германия и Канада - были едины в призывах к прекращению такого финансирования.

Также в G7 подтвердили свое обязательство ограничить рост глобальной температуры на планете на уровне 1,5°C.

The Guardian отмечает, что ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство заявило, что все новые разработки ископаемого топлива должны завершиться в этом году, чтобы дать миру шанс удержаться в пределах 1,5°C.

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