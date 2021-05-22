Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В G7 договорились свернуть финансирование добычи угля за рубежом

Суббота, 22 мая 2021, 06:30
В G7 договорились свернуть финансирование добычи угля за рубежом

Страны G7 ("Большой семерки") договорились прекратить финансировать добычу угля за рубежом и обязались постепенно отказаться от угольной энергетики.

Источник: The Guardian

Детали: Полностью отказаться от угольной энергии планируется в 2030-ых.

Общего решения страны G7 достигли после почти двухдневных споров на встрече министров окружающей среды и энергетики.

Япония, один из крупнейших в мире источников финансирования угольной энергетики, наряду с Китаем, не соглашалась прекратить предоставление помощи в строительстве. Правительство Японии выразило обеспокоенность, что если оно прекратит финансирование, Китай вмешается и построит за рубежом угольные электростанции.

Южная Корея, еще один большой источник финансирования угольной энергетики за рубежом, уже согласилась прекратить эту практику. В результате Китай остается крупнейшим источником этого финансирования в развивающихся странах.

Остальные члены G7 - Великобритания, США, ЕС, Франция, Италия, Германия и Канада - были едины в призывах к прекращению такого финансирования.

Также в G7 подтвердили свое обязательство ограничить рост глобальной температуры на планете на уровне 1,5°C.

The Guardian отмечает, что ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство заявило, что все новые разработки ископаемого топлива должны завершиться в этом году, чтобы дать миру шанс удержаться в пределах 1,5°C.

Читайте также: Украина позволить себе амбициозные климатические цели?

Отказаться нельзя, продолжить: почему переход на "зеленую" энергию неизбежен

"Украинская правда" в Threads

Темы: энергетикаG7уголь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
энергетика
Россияне хотят перевести еще один блок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" – "Энергоатом"
Украина может купить у Болгарии два российских ядерных реактора – WSJ
Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: