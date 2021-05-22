У Києві горіла будівля "Епіцентру"

У Києві сталася пожежа в адміністративній будівлі по вул. Берковецькій, що належить ТЦ "Епіцентр".

Джерело: ДСНС

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Деталі: У суботу зранку до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі столиці, по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа.

Площа пожежі склала близько 200 м кв.

Станом на 07.10 пожежу локалізовано, о 07.32 – ліквідовано.

Всього до гасіння залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.

Зазначається, що гасіння ускладнювалося високою температурою та щільним задимленням. Рятувальники проводять розбір конструкцій.

Попередньо жертв та постраждалих немає.