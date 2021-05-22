У Києві горіла будівля "Епіцентру"
Субота, 22 травня 2021, 08:19
У Києві сталася пожежа в адміністративній будівлі по вул. Берковецькій, що належить ТЦ "Епіцентр".
Джерело: ДСНС
Деталі: У суботу зранку до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі столиці, по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа.
Площа пожежі склала близько 200 м кв.
Станом на 07.10 пожежу локалізовано, о 07.32 – ліквідовано.
Всього до гасіння залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.
Зазначається, що гасіння ускладнювалося високою температурою та щільним задимленням. Рятувальники проводять розбір конструкцій.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Українська правда