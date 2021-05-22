В Киеве горело здание "Эпицентра"
Суббота, 22 мая 2021, 08:19
В Киеве произошел пожар в административном здании по ул. Берковецкой, принадлежащем ТЦ "Эпицентр".
Источник: ГСЧС
Детали: В субботу утром в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар.
Площадь пожара составила около 200 кв. м.
По состоянию на 07.10 пожар локализован, в 07.32 – ликвидирован.
Всего к тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС.
Отмечается, что тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Спасатели проводят разбор конструкций.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Украинская правда