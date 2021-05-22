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В Киеве горело здание "Эпицентра"

Суббота, 22 мая 2021, 08:19
В Киеве горело здание Эпицентра
фото ГСЧС

В Киеве произошел пожар в административном здании по ул. Берковецкой, принадлежащем ТЦ "Эпицентр".

Источник: ГСЧС

 
Все фото ГСЧС

Детали: В субботу утром в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в ​​десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар.

Площадь пожара составила около 200 кв. м.

По состоянию на 07.10 пожар локализован, в 07.32 – ликвидирован.

 

Всего к тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС.

 

Отмечается, что тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Спасатели проводят разбор конструкций.

 

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Украинская правда

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Темы: пожарКиев
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