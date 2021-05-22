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Збірна України виграла молодіжну першість Європи з жіночої боротьби

Субота, 22 травня 2021, 09:58
ukrwrestling.com.ua

Збірна України посіла перше місце в загальнокомандному заліку молодіжної першості Європи з жіночої боротьби.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У Скоп'є (Північна Македонія) завершилася молодіжна першість Європи з жіночої боротьби, в якій брали участь спортсменки до 23-х років.

За підсумками турніру в 10 вагових категоріях збірна України завоювала 8 медалей і, набравши 183 очки, посіла перше місце в загальнокомандному заліку.

"Золото" Україні принесли Христина-Зоряна Демко (вагова категорія до 55 кг), Аліна Грушина (57 кг), Тетяна Ріжко (62 кг) і Оксана Чудик (68 кг), срібною призеркою стала Катерина Зелених (65 кг), "бронзу" виграли Лілія Маланчук (50 кг), Марія Винник (53 кг) і Соломія Винник (59 кг).

Другою в командному заліку стала Росія (167), третя позиція у команди Польщі (128).

Загалом на молодіжному чемпіонаті Європи з жіночої боротьби виступили представниці 24-х країн континенту.

Теми: спорт


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