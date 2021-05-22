Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе

Суббота, 22 мая 2021, 09:58
Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе
ukrwrestling.com.ua

Сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете молодежного первенства Европы по женской борьбе.

Источник: Укринформ

Детали: В Скопье (Северная Македония) завершилась молодежное первенство Европы по женской борьбе, в котором принимали участие спортсменки до 23-х лет.

По итогам турнира в 10 весовых категориях сборная Украины завоевала 8 медалей и, набрав 183 очка, заняла первое место в общекомандном зачете.

"Золото" Украине принесли Кристина-Зоряна Демко (весовая категория до 55 кг), Алина Грушина (57 кг), Татьяна Рижко (62 кг) и Оксана Чудик (68 кг), серебряным призером стала Екатерина Зеленых (65 кг), "бронзу" выиграли Лилия Маланчук (50 кг), Мария Винник (53 кг) и Соломия Винник (59 кг).

Второй в командном зачете стала Россия (167), третья позиция у команды Польши (128).

Всего на молодежном чемпионате Европы по женской борьбе выступили представительницы 24-х стран континента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
спорт
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: