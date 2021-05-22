Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе

Суббота, 22 мая 2021, 09:58
ukrwrestling.com.ua

Сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете молодежного первенства Европы по женской борьбе.

Источник: Укринформ

Детали: В Скопье (Северная Македония) завершилась молодежное первенство Европы по женской борьбе, в котором принимали участие спортсменки до 23-х лет.

По итогам турнира в 10 весовых категориях сборная Украины завоевала 8 медалей и, набрав 183 очка, заняла первое место в общекомандном зачете.

"Золото" Украине принесли Кристина-Зоряна Демко (весовая категория до 55 кг), Алина Грушина (57 кг), Татьяна Рижко (62 кг) и Оксана Чудик (68 кг), серебряным призером стала Екатерина Зеленых (65 кг), "бронзу" выиграли Лилия Маланчук (50 кг), Мария Винник (53 кг) и Соломия Винник (59 кг).

Второй в командном зачете стала Россия (167), третья позиция у команды Польши (128).

Всего на молодежном чемпионате Европы по женской борьбе выступили представительницы 24-х стран континента.

Темы: спорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине 4,6 тысячи новых случаев коронавируса

фотоВ Киеве горело здание "Эпицентра"

Главные новости пятницы и ночи: санкции против Nord Stream 2, апелляция Медведчука

Индия просит соцсети удалить упоминания об "индийском" COVID-19 — СМИ

Беларусский политзаключенный Ашурак умер в колонии

США наложили санкции на российские суда и компании, связанные с Nord Stream 2

Все новости...
спорт
Президента "Олимпика" дисквалифицировали на 5 лет
Украинец стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 1500 метров
Украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по водным видам спорта
Последние новости
10:13
видеоМакрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов
09:58
Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе
09:25
В пятницу от COVID вакцинировали гораздо меньше людей, чем в четверг
08:27
В Украине 4,6 тысячи новых случаев коронавируса
08:19
фотоВ Киеве горело здание "Эпицентра"
08:00
Главные новости пятницы и ночи: санкции против Nord Stream 2, апелляция Медведчука
07:50
С начала суток оккупанты уже дважды нарушили "тишину" — около Песков и Причепиловки
07:36
В Сальвадоре в саду бывшего полицейского нашли восемь тел
07:08
Индия просит соцсети удалить упоминания об "индийском" COVID-19 — СМИ
06:30
В G7 договорились свернуть финансирование добычи угля за рубежом
Все новости...