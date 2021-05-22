Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе

Сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете молодежного первенства Европы по женской борьбе.

Источник: Укринформ

Детали: В Скопье (Северная Македония) завершилась молодежное первенство Европы по женской борьбе, в котором принимали участие спортсменки до 23-х лет.

По итогам турнира в 10 весовых категориях сборная Украины завоевала 8 медалей и, набрав 183 очка, заняла первое место в общекомандном зачете.

"Золото" Украине принесли Кристина-Зоряна Демко (весовая категория до 55 кг), Алина Грушина (57 кг), Татьяна Рижко (62 кг) и Оксана Чудик (68 кг), серебряным призером стала Екатерина Зеленых (65 кг), "бронзу" выиграли Лилия Маланчук (50 кг), Мария Винник (53 кг) и Соломия Винник (59 кг).

Второй в командном зачете стала Россия (167), третья позиция у команды Польши (128).

Всего на молодежном чемпионате Европы по женской борьбе выступили представительницы 24-х стран континента.