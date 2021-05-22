Макрон під український тост відсвяткував відкриття терас ресторанів

Президент Франції Еммануель Макрон на святкуванні з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після тривалого карантину підняв келих під тост української мовою.

Як повідомляє "Європейська правда", відео з події опублікувало посольство Україні у Франції на своїй сторінці у Facebook.

Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами "à ta santé!", що довільно можна перекласти як "Будьмо", а дослівно як тост "За здоров'я!".

В цю мить хтось із натовпу вигукнув українською "Будьмо!", на що Макрон відреагував посмішкою і піднявши бокал сказав - "За Україну".

У Франції цього тижня почався другий етап скасування коронавірусних обмежень, включаючи відновлення робіт терас в кафе та послаблення комендантської години.

Барам, кафе і ресторанам з 19 травня дозволено відкривати літні майданчики тільки на відкритому повітрі. Всі заклади громадського харчування в країні були закриті з жовтня і працювали тільки на винос. Проте будуть діяти правила щодо максимум шість осіб за столом.

Комендантська година тепер буде починатися на дві години пізніше - з 21:00 і буде діяти до 6 ранку.