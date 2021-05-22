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Макрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов

Суббота, 22 мая 2021, 10:13

Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост на украинском языке.

Как сообщает "Европейская правда", видео с события опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами "à ta santé!", что произвольно можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".

В этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке "Будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину".

Во Франции на этой неделе начался второй этап отмены коронавирусных ограничений, включая возобновление работ террас в кафе и ослабление комендантского часа.

Барам, кафе и ресторанам с 19 мая разрешено открывать летние площадки только на открытом воздухе. Все заведения общественного питания в стране были закрыты с октября и работали только на вынос. Однако будут действовать правила максимум шесть человек за столом.

Комендантский час теперь будет начинаться на 2:00 позже - с 21:00 и будет действовать до 6 утра.

Темы: Франция


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