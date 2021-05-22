Киевлянин выбросил кошку с котятами из окна, ему грозит до 8 лет

Житель Троещины выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: полиция Киева

Детали: Следственным отделом Деснянского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака.

Правоохранители установили квартиру, дверь которой открыл 42-летний мужчина, который в дальнейшем признался в содеянном.

Прямая речь следователя Деснянского управления полиции Александры Недуховой: "Фигурант навеселе решил поиграть с животными. Во время игры взрослая кошка поцарапала ему руку, поэтому правонарушитель выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа. В результате падения четыре животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной больнице".