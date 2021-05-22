Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киевлянин выбросил кошку с котятами из окна, ему грозит до 8 лет

Суббота, 22 мая 2021, 11:01
фото полиции

Житель Троещины выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: полиция Киева

Детали: Следственным отделом Деснянского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака.

Правоохранители установили квартиру, дверь которой открыл 42-летний мужчина, который в дальнейшем признался в содеянном.

Прямая речь следователя Деснянского управления полиции Александры Недуховой: "Фигурант навеселе решил поиграть с животными. Во время игры взрослая кошка поцарапала ему руку, поэтому правонарушитель выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа. В результате падения четыре животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной больнице".

Украинская правда
Темы: Киевполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое

видеоМакрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов

В Украине 4,6 тысячи новых случаев коронавируса

фотоВ Киеве горело здание "Эпицентра"

Главные новости пятницы и ночи: санкции против Nord Stream 2, апелляция Медведчука

Индия просит соцсети удалить упоминания об "индийском" COVID-19 — СМИ

Все новости...
Киев
В Киеве горело здание "Эпицентра"
Миллионы за ремонты, которых не было: глава ГФС объяснил обыски в Киеве
В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил военнослужащего
Последние новости
11:37
Лидеры ЕС обсудят "незаконные и провокационные шаги" России
11:30
На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое
11:07
Зеленский изменил состав набсовета Укроборонпрома
11:01
Киевлянин выбросил кошку с котятами из окна, ему грозит до 8 лет
10:13
видеоМакрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов
09:58
Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе
09:25
В пятницу от COVID вакцинировали гораздо меньше людей, чем в четверг
08:27
В Украине 4,6 тысячи новых случаев коронавируса
08:19
фотоВ Киеве горело здание "Эпицентра"
08:00
Главные новости пятницы и ночи: санкции против Nord Stream 2, апелляция Медведчука
Все новости...