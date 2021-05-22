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Норвегія оголосила про послаблення коронавірусних обмежень

Субота, 22 травня 2021, 12:07

Норвегія з понеділка переходить до наступного етапу послаблення коронавірусних обмежень, дозволивши, зокрема, більшості барів і ресторанів подавати алкоголь до півночі.

Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Сольберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У столиці Осло і прилеглих регіонах також будуть ослаблені деякі з більш жорстких локальних обмежень, що дозволить знову відкривати тренажерні зали, кінотеатри, театри і ресторани, а дітям - займатися спортом в закритих приміщеннях.

"Ми припиняємо соціальну ізоляцію Осло, яка триває з початку листопада", - заявив на пресконференції глава міської ради Раймонд Йогансен.

З початку пандемії в Норвегії був один з найнижчих показників інфікування і смертності в Європі. Але уряд посилив заходи після швидкого збільшення числа госпіталізацій в березні, викликаного більш заразними штамами коронавірусу.

З того часу кількість нових інфекцій неухильно знижувалася, що вселяє надію на те, що третя хвиля інфекцій буде взята під контроль.

Уряд заявив, що з 27 травня на більшій частині території Норвегії до 200 осіб зможуть відвідувати заходи в закритих приміщеннях з фіксованими місцями, в порівнянні з нинішніми 100.

Також будуть зняті багато обмежень на участь в розважальних видах спорту.

У барах і ресторанах тепер буде дозволено подавати алкоголь до 22:00, а до 20 осіб будуть зустрічатися на заходах у приміщенні, що поклало кінець забороні на такі збори.

Уряд заявив в п'ятницю, що національна рекомендація щодо обмежень на внутрішні поїздки скасовується негайно.

За даними Норвезького інституту суспільної охорони здоров'я, приблизно кожен третій дорослий отримав першу дозу вакцини від COVID-19, і приблизно 15% дорослих повністю вакциновані.

Теми: Норвегія


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