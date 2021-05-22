Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Норвегия объявила об ослаблении коронавирусных ограничений

Суббота, 22 мая 2021, 12:07

Норвегия с понедельника переходит к следующем этапу ослабления коронавирусных ограничений, разрешив, в частности, большинству баров и ресторанов подавать алкоголь до полуночи.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В столице Осло и прилегающих регионах также будут ослаблены некоторые из более жестких локальных ограничений, что позволит вновь открывать тренажерные залы, кинотеатры, театры и рестораны, а детям - заниматься спортом в закрытых помещениях.

"Мы прекращаем социальную изоляцию Осло, которая длится с начала ноября", - заявил на пресс-конференции глава городского совета Раймонд Йохансен.

С начала пандемии в Норвегии был один из самых низких показателей инфицирования и смертности в Европе. Но правительство ужесточило меры после быстрого увеличения числа госпитализаций в марте, вызванного более заразными штаммами коронавируса.

С тех пор количество новых инфекций неуклонно снижалось, что вселяет надежду на то, что третья волна инфекций будет взята под контроль.

Правительство заявило, что с 27 мая на большей части территории Норвегии до 200 человек смогут посещать мероприятия в закрытых помещениях с фиксированными местами, по сравнению с нынешними 100.

Также будут сняты многие ограничения на участие в развлекательных видах спорта.

В барах и ресторанах теперь будет разрешено подавать алкоголь до 22:00, а до 20 человек будут встречаться на мероприятиях в помещении, что положило конец запрету на такие собрания.

Правительство заявило в пятницу, что национальная рекомендация относительно ограничений на внутренние поездки отменяется немедленно.

По данным Норвежского института общественного здравоохранения, примерно каждый третий взрослый получил первую дозу вакцины от COVID-19, и примерно 15% взрослых полностью вакцинированы.

Темы: Норвегия


powered by lun.ua
Главное сегодня

МИД Украины: в Крыму достаточно воды для населения, виновата милитаризация

На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое

видеоМакрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов

В Украине 4,6 тысячи новых случаев коронавируса

фотоВ Киеве горело здание "Эпицентра"

Главные новости пятницы и ночи: санкции против Nord Stream 2, апелляция Медведчука

Все новости...
Норвегия
Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca
Норвегия продлила ограничения на въезд до 24 мая
Норвегия призвала Кремль прекратить наращивание сил на границах с Украиной
Последние новости
12:31
фотоСтрельба на Львовщине: ранен полицейский и лесничие
12:07
Норвегия объявила об ослаблении коронавирусных ограничений
11:49
МИД Украины: в Крыму достаточно воды для населения, виновата милитаризация
11:37
Лидеры ЕС обсудят "незаконные и провокационные шаги" России
11:30
На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое
11:07
Зеленский изменил состав набсовета Укроборонпрома
11:01
Киевлянин выбросил кошку с котятами из окна, ему грозит до 8 лет
10:13
видеоМакрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов
09:58
Сборная Украины выиграла молодежное первенство Европы по женской борьбе
09:25
В пятницу от COVID вакцинировали гораздо меньше людей, чем в четверг
Все новости...