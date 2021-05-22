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Стрілянина на Львівщині: поранено поліцейського й лісничих

Субота, 22 травня 2021, 12:31
Стрілянина на Львівщині: поранено поліцейського й лісничих

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який поранив поліцейського та двох лісничих.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: Під час документування факту незаконної порубки лісу 19-річний мешканець Золочівського району стріляв у правоохоронців та співробітників лісгоспу з мисливської рушниці.

Поліцейський із проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізований, лісничі після огляду лікарів відпущені додому.

21 травня, близько 22.40, до поліції надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП "Бродівський лісгосп" виявлено підводу з колодами.

У лісовому масиві неподалік села Лешнів правоохоронці виявили підводу з колодами дерев породи "сосна".

Дослівно: "Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа здійснила постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі".

 

Більше деталей: Невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, це – 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Поліція зазначає, що на даний час загрози життю поранених немає.

 

Слідчі відділення №1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Львівщинаполіція
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