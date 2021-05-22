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Стрельба на Львовщине: ранен полицейский и лесничие

Суббота, 22 мая 2021, 12:31
Стрельба на Львовщине: ранен полицейский и лесничие

Во Львовской области полицейские задержали злоумышленника, который ранил полицейского и двух лесничих.

Источник: полиция Львовской области

Детали: Во время документирования факта незаконной порубки леса 19-летний житель Золочевского района стрелял в правоохранителей и сотрудников лесхоза из охотничьего ружья.

Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничие после осмотра врачей отпущены домой.

21 мая, около 22.40, в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП "Бродовский лесхоз" выявлена подвода с бревнами.

В лесном массиве близ села Лешнев правоохранители обнаружили подводу с бревнами деревьев породы "сосна".

 

Дословно: "Около 00.15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле".

Больше деталей: Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, это – 19-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

 

Полиция отмечает, что в настоящее время угрозы жизни раненых нет.

Следователи отделения №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: Львовщинаполиция
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