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Байден назвав умови зустрічі з Кім Чен Ином

Субота, 22 травня 2021, 13:02
Байден назвав умови зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Джо Байден оголосив про призначення спеціального посланника по Північній Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На посаду призначений Сон Кім, який є виконуючим обов'язки помічника держсекретаря США у справах країн Східної Азії і Тихого океану. Кім раніше був послом США в Південній Кореї при адміністрації Барака Обами.

Байден в п'ятницю виступив на пресконференції в Білому домі разом з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і сказав, що будь-яка зустріч з північнокорейським лідером буде супроводжуватися попередніми умовами, включаючи визначення параметрів для подальших обговорень ядерного арсеналу Північної Кореї і деескалації.

"Я б не став ... робити те, що було зроблено в недавньому минулому. Я б не дав йому все, що він шукає, міжнародного визнання як законного і ... дав би їм те, що дозволило б йому рухатися в напрямку, щоб здаватися більш ... серйозним в тому, до чого він зовсім не ставився серйозно", - сказав Байден, явно маючи на увазі політику щодо КНДР Дональда Трампа.

Байден сказав, що для того, щоб зустріч відбулася, його адміністрація повинна "точно знати", що буде обговорюватися, що різко контрастує з вільним підходом Трампа до міжнародних відносин як з союзниками, так і з ворогами Америки.

У березні Байден заявив, що Північна Корея - це головна зовнішньополітична проблема, що стоїть перед США.

Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином особисто під час свого президентства, включаючи візит до Північної Кореї у 2019 році, коли він став першим чинним президентом США, який здійснив таку поїздку. Зусилля Трампа зрештою не привели до денуклеаризації КНДР.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденКНДР
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