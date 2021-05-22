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Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном

Суббота, 22 мая 2021, 13:02
Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден объявил о назначении специального посланника по Северной Корее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На должность назначен Сон Ким, который является исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана. Ким ранее был послом США в Южной Корее при администрации Барака Обамы.

Байден в пятницу выступил на пресс-конференции в Белом доме вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, и сказал, что любая встреча с северокорейским лидером будет сопровождаться предварительными условиями, включая определение параметров для дальнейших обсуждений ядерного арсенала Северной Кореи и деэскалации.

"Я бы не стал… делать то, что было сделано в недавнем прошлом. Я бы не дал ему всего, что он ищет, международного признания как законного и ... дал бы им то, что позволило ему двигаться в направлении, чтобы казаться более ... серьезным в том, к чему он вовсе не относился серьезно", - сказал Байден, явно имея ввиду политику во отношении КНДР Дональда Трампа.

Байден сказал, что для того, чтобы встреча состоялась, его администрация должна "точно знать", что будет обсуждаться, что резко контрастирует со свободным подходом Трампа к международным отношениям как с союзниками, так и с врагами Америки.

В марте Байден заявил, что Северная Корея - это главная внешнеполитическая проблема, стоящая перед США.

Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном лично во время своего президентства, включая визит в Северную Корею в 2019 году, когда он стал первым действующим президентом США, совершившим такую поездку. Усилия Трампа в конечном итоге не привели к денуклеаризации КНДР.

Темы: БайденКНДР
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