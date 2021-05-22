Окупанти засудили українського студента: хотів повернути Крим Україні

"Суд" Євпаторії в окупованому Криму засудив студента українського вузу до року позбавлення волі за "створення екстремістського співтовариства" з метою повернення Криму під юрисдикцію України.

Джерело: "Євпаторійський міський суд"

Деталі: Громадянина України, студента геолого-географічного факультету одного з українських вузів визнано винним у вчиненні "злочину", передбаченого ч.1 ст.282.1 Кримінального кодексу Російської Федерації (створення екстремістського співтовариства).

Дослівно: "Встановлено, що в 2018 році громадянин України Д створив у соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістського співтовариства з метою повернення Республіки Крим та м.Севастополя під юрисдикцію України, активно вербував її членів з числа жителів Кримського півострова, закликав до вчинення протиправних дій.

При відвідуванні в 2020 році Республіки Крим Д був виявлений і затриманий співробітниками ФСБ, які вже знали про його злочинну діяльність.

Громадянин Д вину визнав повністю, розкаявся у скоєному, при цьому пояснив, що злочин скоїв, оскільки потрапив під вплив групи українських студентів з радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських засобів масової інформації, які деформують ситуацію в Республіці Крим після входження до складу Російської Федерації. На даний момент він усвідомив помилковість своїх переконань".

Деталі: Відзначається, що з урахуванням сукупності ряду пом'якшуючих покарання обставин, в т.ч. стану здоров'я звинуваченого, його відношення до скоєного, каяття, активного сприяння слідству, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік, з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму, з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів, спільнот (груп у соціальних мережах) з використанням електронних і інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі мережі "Інтернет", терміном на 1 рік.