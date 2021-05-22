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Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине

Суббота, 22 мая 2021, 13:27
Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине

"Суд" Евпатории в оккупированном Крыму приговорил студента украинского вуза к году лишения свободы за "создание экстремистского сообщества" с целью возращения Крыма под юрисдикцию Украины.

Источник: "Евпаторийский городской суд"

Детали: Гражданин Украины, студент геолого-географического факультета одного из украинских вузов осужден за совершение "преступления", предусмотренного ч.1 ст.282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание экстремистского сообщества).

Дословно: "Установлено, что в 2018 году гражданин Украины Д создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возращения Республики Крым и г. Севастополя под юрисдикцию Украины, активно вербовал ее членов из числа жителей Крымского полуострова, призывал к совершению противоправных действий.

При посещении в 2020 году Республики Крым Д был выявлен и задержан сотрудниками ФСБ, которые уже знали о его преступной деятельности.

Гражданин Д вину признал полностью, раскаялся в содеянном, при этом пояснил, что преступление совершил, т.к. попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских средств массовой информации, искажающих ситуацию в Республике Крым после вхождения в состав Российской Федерации. В настоящий момент он осознал ошибочность своих убеждений".

Детали: Отмечается, что с учетом совокупности ряда смягчающих наказание обстоятельств, в т.ч. состояния здоровья обвиненного, его отношения к содеянному, раскаяния, активного содействия следствию, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься  деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сообществ (групп в социальных сетях) с использованием электронных и  информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 1 год.

Украинская правда
Темы: КрымсудРосcия
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