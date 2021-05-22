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ЄС може почати робити заяви від імені 26 країн після серії вето Угорщини - ЗМІ

Субота, 22 травня 2021, 13:42

Європейський союз може почати робити заяви від імені 26 країн-членів, а не всіх 27, після серії вето Угорщини із низки питань.

Про це заявив дипломат ЄС журналістам в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ця заява послідувала за низкою вето Угорщини на рівні ЄС з міжнародних справ. У квітні вона заблокувала заяву ЄС з критикою китайського закону про безпеку в Гонконзі, 18 травня відмовилася приєднатися до 26 інших міністрів закордонних справ у заклику до перемир'я в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Потім в п'ятницю Угорщина заявила, що не може схвалити угоду ЄС про торгівлю і розвитку з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану, тому що це призведе до збільшення числа мігрантів в блоці.

На питання, як інші країни ЄС ставляться до угорських вето, дипломат ЄС, який попросив не називати його імені, сказав, що інша частина блоку незадоволена.

Однак потім він зазначив, що це не зовсім нова ситуація, і що інші країни в минулому створювали перешкоди в іншому контексті, наприклад, Нідерланди заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

Дипломат додав, що різниця полягає в тому, що Нідерланди доклали зусиль для вирішення ситуації. "Більшість країн-членів, у яких є проблема, шукають способи її вирішення. Ми не бачили цього в Угорщини", - сказав він.

"Ми послідовно погоджуємося з дуже важливих міжнародних питань 26 країнами і не можемо погодитися з 27. Це недобре. Можливість робити заяви від 26 країн, безумовно, є, але це не бажано", - додав він.

Однак дипломат сказав, що, на його думку, не має особливого значення, якщо, наприклад, декларацію ЄС по Гонконгу підтримають 27 або 26 країн-членів.

"Це не послабить ЄС в глобальному масштабі. Але це суперечить духу ЄС. Ми намагаємося враховувати погляди країн з окремими проблемами, але ми очікуємо, що ці окремі держави прийдуть з конструктивними ідеями для вирішення проблеми, і я хотів би бачити більше від Будапешта", - сказав він.

Теми: ЄСУгорщина


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