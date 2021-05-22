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ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

Суббота, 22 мая 2021, 13:42

Европейский союз может начать делать заявления от имени 26 стран-членов, а не всех 27, после серии вето Венгрии по ряду вопросов.

Об этом заявил дипломат ЕС журналистам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это заявление последовало за рядом вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам. В апреле она заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, 18 мая отказалась присоединиться к 26 другим министрам иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте.

Затем в пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, потому что это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.

На вопрос, как другие страны ЕС относятся к венгерским вето, дипломат ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что остальная часть блока недовольна.

Однако затем он отметил, что это не совсем новая ситуация, и что другие страны в прошлом создавали препятствие в другом контексте, например, Нидерланды заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Дипломат добавил, что разница, по всей видимости, заключается в том, что Нидерланды приложили усилия для разрешения ситуации.

"Большинство стран-членов, у которых есть проблема, ищут способы ее решения. Мы не видели этого у Венгрии", - сказал дипломат.

"Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам 26 странами и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления от 26 стране, безусловно, есть, но это не предпочтительно", - добавил он.

Однако дипломат сказал, что, по его мнению, не имеет особого значения, если, например, декларацию ЕС по Гонконгу поддержат 27 или 26 стран-членов.

"Это не ослабит ЕС в глобальном масштабе. Но это противоречит духу ЕС. Мы стараемся учитывать взгляды стран с отдельными проблемами, но мы ожидаем, что эти отдельные государства придут с конструктивными идеями для решения проблемы, и я хотел бы видеть больше от Будапешта", - сказал он.

Темы: ЕСВенгрия


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