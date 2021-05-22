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В Україні до 26° тепла, але подекуди з дощами

Субота, 22 травня 2021, 14:23
В Україні до 26° тепла, але подекуди з дощами

У неділю в Україні тепло, дощ очікується в західних, північних та Вінницькій областях.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрпометцентр

Деталі: У західних, північних та Вінницькій областях невеликий, вдень у Карпатському регіоні помірний короткочасний дощ, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у західній і північній частині 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

 

У Києві – невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.

У понеділок, 24 травня, вночі в Україні, крім південно-східної частини, очікуються помірні, в більшості північних та центральних областей значні дощі.

Вдень по всій Україні, крім західної частини, пройдуть невеликі, на північному сході помірні дощі з грозами.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

 

Температура вночі 9-14°, у західних областях 6-11°; вдень 18-23°, на півдні, південному сході країни місцями до 26°.

У Києві 24 травня вночі помірний, вдень невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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