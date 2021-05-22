Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні до 26° тепла, але подекуди з дощами

Субота, 22 травня 2021, 14:23

У неділю в Україні тепло, дощ очікується в західних, північних та Вінницькій областях.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрпометцентр

Деталі: У західних, північних та Вінницькій областях невеликий, вдень у Карпатському регіоні помірний короткочасний дощ, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у західній і північній частині 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

 

У Києві – невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.

У понеділок, 24 травня, вночі в Україні, крім південно-східної частини, очікуються помірні, в більшості північних та центральних областей значні дощі.

Вдень по всій Україні, крім західної частини, пройдуть невеликі, на північному сході помірні дощі з грозами.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

 

Температура вночі 9-14°, у західних областях 6-11°; вдень 18-23°, на півдні, південному сході країни місцями до 26°.

У Києві 24 травня вночі помірний, вдень невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС може почати робити заяви від імені 26 країн після серії вето Угорщини - ЗМІ

Окупанти засудили українського студента: хотів повернути Крим Україні

фотоСтрілянина на Львівщині: поранено поліцейського й лісничих

МЗС України: в Криму достатньо води для населення, винна мілітаризація

На сході поранено українського воїна, стан важкий

відеоМакрон під український тост відсвяткував відкриття терас ресторанів

Усі новини...
погода
На вихідні прогріє до 26 градусів тепла
Погода на День вишиванки: з невеликими дощами
Україну до кінця доби накриють грози
Останні новини
14:49
У Києві пройшов Транс-Марш, без спроб нападу не обійшлося
14:23
В Україні до 26° тепла, але подекуди з дощами
13:52
COVID у Києві: майже 300 нових випадків і 10 смертей
13:42
ЄС може почати робити заяви від імені 26 країн після серії вето Угорщини - ЗМІ
13:33
В Мінфіні хочуть створити систему для прогнозування залишків на ЄКР
13:27
Окупанти засудили українського студента: хотів повернути Крим Україні
13:02
Байден назвав умови зустрічі з Кім Чен Ином
12:53
Два дні у квітні залишки на ЄКР були найнижчими за 2 роки
12:31
фотоСтрілянина на Львівщині: поранено поліцейського й лісничих
12:07
Норвегія оголосила про послаблення коронавірусних обмежень
Усі новини...