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В Украине до 26° тепла, но местами с дождями

Суббота, 22 мая 2021, 14:23
В Украине до 26° тепла, но местами с дождями

В воскресенье в Украине тепло, дождь ожидается в западных, северных и Винницкой областях.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрпометцентр

Детали: В западных, северных и Винницкой областях небольшой, днем в Карпатском регионе умеренный кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 20-25°, в западной и северной части 16-21°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

 

В Киеве – небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 11-13°, днем 19-21°.

В понедельник, 24 мая, ночью в Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются умеренные, в большинстве северных и центральных областей значительные дожди.

Днем по всей Украине, кроме западной части, пройдут небольшие, на северо-востоке умеренные дожди с грозами.

 

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 6-11°; днем 18-23°, на юге, юго-востоке страны местами до 26°.

В Киеве 24 мая ночью умеренный, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

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Темы: погода
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