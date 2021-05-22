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"Будьмо!": Україна запросила Макрона на келих вина до Києва

Субота, 22 травня 2021, 15:20
Будьмо!: Україна запросила Макрона на келих вина до Києва

Україна у своєму офіційному акаунті в Twitter запросила президента Франції Еммануеля Макрона на келих вина у києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Будьмо, пане президенте Еммануель Макрон. Наступний келих вина - у моєму Києві", - йдеться у повідомленні французькою мовою.

Допис з'явився після появи відео, на якому Макрон під час святкування з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після тривалого карантину підняв келих під тост української мовою.

Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами "santé!". Це скорочено від "à ta santé!, що довільно можна перекласти як "Будьмо", а дослівно як тост "За здоров'я!".

В цю мить хтось із натовпу вигукнув українською "Будьмо!", на що Макрон відреагував посмішкою і піднявши бокал сказав - "За Україну".

Раніше неодноразово повідомлялося, що візит Макрона до України готується цього року, але терміни поки невідомі.

У квітні до Парижа їздив президент України Володимир Зеленський, який, зокрема, запросив Макрона на саміт Кримської платформи у серпні.

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Теми: Франція
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