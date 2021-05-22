"Будьмо!": Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев
Украина в своем официальном аккаунте в Twitter пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на бокал вина в Киеве.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Tchin🥂 Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain🍷 est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr— Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021
"Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.
Сообщение появилось после появления видео, на котором Макрон во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост на украинском языке.
Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами "santé!". Это сокращенно от "à ta santé !, произвольно можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".
В этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке "Будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину".
Ранее неоднократно сообщалось, что визит Макрона в Украину готовится в этом году, но сроки пока неизвестны.
В апреле в Париж ездил президент Украины Владимир Зеленский, который, в частности, пригласил Макрона на саммит Крымской платформы в августе.