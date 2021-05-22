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"Будьмо!": Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев

Суббота, 22 мая 2021, 15:20
Будьмо!: Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев

Украина в своем официальном аккаунте в Twitter пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на бокал вина в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.

Сообщение появилось после появления видео, на котором Макрон во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост на украинском языке.

Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами "santé!". Это сокращенно от "à ta santé !, произвольно можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".

В этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке "Будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину".

Ранее неоднократно сообщалось, что визит Макрона в Украину готовится в этом году, но сроки пока неизвестны.

В апреле в Париж ездил президент Украины Владимир Зеленский, который, в частности, пригласил Макрона на саммит Крымской платформы в августе.

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Темы: Франция
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