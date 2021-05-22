Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Будьмо!": Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев

Суббота, 22 мая 2021, 15:20

Украина в своем официальном аккаунте в Twitter пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на бокал вина в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.

Сообщение появилось после появления видео, на котором Макрон во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост на украинском языке.

Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами "santé!". Это сокращенно от "à ta santé !, произвольно можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".

В этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке "Будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину".

Ранее неоднократно сообщалось, что визит Макрона в Украину готовится в этом году, но сроки пока неизвестны.

В апреле в Париж ездил президент Украины Владимир Зеленский, который, в частности, пригласил Макрона на саммит Крымской платформы в августе.

Темы: Франция


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось

ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине

фотоСтрельба на Львовщине: ранен полицейский и лесничие

МИД Украины: в Крыму достаточно воды для населения, виновата милитаризация

На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое

Все новости...
Франция
Макрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов
Эйфелеву башню откроют для посетителей в июле
Зеленский: Германия и Франция ослабили свои позиции относительно России
Последние новости
15:20
"Будьмо!": Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев
14:49
фото, видеоВ Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось
14:23
В Украине до 26° тепла, но местами с дождями
13:52
COVID в Киеве: почти 300 новых случаев и 10 смертей
13:42
ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ
13:33
В Минфине хотят создать систему для прогнозирования остатков на ЕКС
13:27
Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине
13:02
Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
12:53
Два дня в апреле остатки на ЕКС были самыми низкими за 2 года
12:31
фотоСтрельба на Львовщине: ранен полицейский и лесничие
Все новости...