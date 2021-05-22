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Литва вийшла з формату "17+1" з Китаєм і закликала до цього інші країни ЄС

Субота, 22 травня 2021, 17:54

Литва вийшла з формату співпраці країн Східної і Центральної Європи з Китаєм "17+1" і закликає інші європейські країни вчинити так само.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю у Politico.

"Більше немає такого поняття, як "17+1", оскільки з практичних цілей Литва там відсутня", - сказав Ландсбергіс.

Міністр закликав інші країни ЄС також відмовитись від цієї ініціативи. "З нашої точки зору, ЄС настав час перейти від розділюючого формату 16+1 до більш об'єднуючого і, отже, набагато ефективнішого 27+1. ЄС найсильніший, коли всі 27 держав-членів діють разом з інституціями ЄС", - сказав Ландсбергіс.

Ознаки зменшення інтересу до великої стратегії Китаю у Східній Європі з'явилися на початку цього року, коли деякі члени ЄС у цій групі відхилили запрошення Пекіна для своїх найвищих керівників взяти участь у саміті з президентом Сі Цзіньпіном.

Після виходу Литви у складі цієї групи залишаються ще 11 країн ЄС: Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.

Тим часом Китай прагне залучити до ініціативи інші п’ять країн - Албанію, Боснію та Герцеговину, Північну Македонію, Чорногорію та Сербію. Пекін активно допомагає цим країнам вакцинами від коронавірусу та іншими медичними засобами.’

Теми: КитайЛитваЄС


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