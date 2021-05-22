Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва вышла из формата "17+1" с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

Суббота, 22 мая 2021, 17:54
Литва вышла из формата 17+1 с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

Литва вышла из формата сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем "17+1", и призывает другие европейские страны поступить так же.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью в Politico.

"Больше нет такого понятия, как "17+1", поскольку из практических целей Литва там отсутствует", - сказал Ландсбергис.

Министр призвал другие страны ЕС также отказаться от этой инициативы. "С нашей точки зрения, ЕС пора перейти от разделяющего формата 16+1 к более объединяющему и, следовательно, гораздо более эффективному 27+1. ЕС сильнейший, когда все 27 государств-членов действуют вместе с институтами ЕС", - сказал Ландсбергис.

Признаки уменьшения интереса к большой стратегии Китая в Восточной Европе появились в начале этого года, когда некоторые члены ЕС в этой группе отклонили приглашение Пекина для своих высших руководителей принять участие в саммите с президентом Си Цзиньпином.

После выхода Литвы в составе этой группы остаются еще 11 стран ЕС: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Между тем Китай стремится привлечь к инициативе другие пять стран - Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Сербию. Пекин активно помогает этим странам вакцинами от коронавируса и другими медицинскими средствами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайЛитваЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Китай
Китай об отмененном визите Борреля: Ждем в удобное для обеих сторон время
Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT
Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине – FT
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: