Єлизавета ІІ відвідала названий на її честь авіаносець

Королева Великої Британії Єлизавета II відвідала авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь, який готується вперше відправитися в 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Her Majesty meets some of the 1,700 @RoyalNavy, @RoyalAirForce and @RoyalMarines personnel, and 250 US Marines @usmc, preparing to deploy on board @HMSQNLZ.



🌏The aircraft carrier will cover 26,000 nautical miles in 28 weeks, from the Mediterranean to the Philippine Sea. pic.twitter.com/QMGLlQWsgb