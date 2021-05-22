Єлизавета ІІ відвідала названий на її честь авіаносець

Королева Великої Британії Єлизавета II відвідала авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь, який готується вперше відправитися в 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Her Majesty meets some of the 1,700 @RoyalNavy, @RoyalAirForce and @RoyalMarines personnel, and 250 US Marines @usmc, preparing to deploy on board @HMSQNLZ.



🌏The aircraft carrier will cover 26,000 nautical miles in 28 weeks, from the Mediterranean to the Philippine Sea. pic.twitter.com/QMGLlQWsgb — The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021

"Її Величність зустрілася з 1700 офіцерами Королівського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти і 250 морськими піхотинцями США, які готуються до розгортання на борту HMS Queen Elizabeth", - йдеться в повідомленні королівської сім'ї в Twitter.

Авіаносець подолає 26 тисяч морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.

HMS Queen Elizabeth відправиться в похід в суботу на чолі рекордно великої авіаносної ударної групи., яка також включатиме томний підводний човен, есмінець флоту США, фрегат Військово-морського флоту Нідерландів і шість кораблів ВМС Британії.

“Three cheers for Her Majesty The Queen”



The ship’s company bid farewell to The Queen as she departs HMS Queen Elizabeth. pic.twitter.com/AGpYeLn9P6 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021

Під час 28-тижневого розгортання авіаносної групи входять до її складу кораблі відвідають понад 40 країн і візьмуть участь більш ніж в 70 заходах, в тому числі спільно з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" в Середземному морі.

Нагадаємо, авіаносець HMS Queen Elizabeth ввели в експлуатацію у грудні 2017 року, бойової готовності корабель досяг у 2020 році.

На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.

Авіакрило на авіаносці складається з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.