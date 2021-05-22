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Елизавета II посетила названный в ее честь авианосец

Суббота, 22 мая 2021, 18:33
Елизавета II посетила названный в ее честь авианосец

Королева Великобритании Елизавета II посетила авианосец HMS Queen Elizabeth, названный в ее честь, который готовится впервые отправиться в 28-недельный поход во главе международной авианосной группы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ее Величество встретилась с 1700 офицерами Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борту HMS Queen Elizabeth", - говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

Авианосец преодолеет 26 000 морских миль за 28 недель от Средиземного до Филиппинского моря.

HMS Queen Elizabeth отправится в поход в субботу во главе крупнейшей авианосной ударной группы, которая также будет включать в себя атомную подводную лодку, эсминец флота США, фрегат Военно-морского флота Нидерландов и шесть кораблей ВМС Великобритании.

Во время 28-недельного развертывания авианосной группы входящие в ее состав корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях, в том числе совместно с французским авианосцем "Шарль де Голль" в Средиземном море.

Напомним, авианосец HMS Queen Elizabeth ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года, боевой готовности корабль достигнет к 2020 году.

В отличие от большинства крупных авианосцев, этот корабль не оснащен катапультами и тормозными тросами. Он рассчитан на использование самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки.

Авиакрыло на авианосце будет состоять из новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II.

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Темы: Великобритания
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