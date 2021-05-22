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Війська Японії провели масштабні навчання, відпрацювали захист своїх островів

Субота, 22 травня 2021, 19:13

Сухопутні сили самооборони Японії в суботу провели масштабні маневри у префектурі Сідзуока (острів Хонсю) за участю більш як 3 тисяч військовослужбовців й великої кількості військової техніки.

Джерело: Japan Today, Kyodo News

Деталі: До навчань були залучені близько 3,1 тис. військових, 45 одиниць танків і бронетехніки, а також 54 одиниці артилерії, бойові вертольоти та літаки. Крім того, вперше був використаний компактний безпілотний літальний апарат ScanEagle.

Повідомляється про 43 тонни використаних боєприпасів в ході маневрів.

За сценарієм навчань військові захищали віддалені південні острови країни від умовного противника, який мав намір висадитися на японській території.

Навчання наживо транслювалися на YouTube.

 
фото AP
 
фото KYODO

Довідково: Військові навчання у Японії проходять щорічно, зазвичай наприкінці літа. Цьогоріч їх перенесли через проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо.

Теми: Японіязброя


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