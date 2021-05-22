Війська Японії провели масштабні навчання, відпрацювали захист своїх островів
Сухопутні сили самооборони Японії в суботу провели масштабні маневри у префектурі Сідзуока (острів Хонсю) за участю більш як 3 тисяч військовослужбовців й великої кількості військової техніки.
Джерело: Japan Today, Kyodo News
Деталі: До навчань були залучені близько 3,1 тис. військових, 45 одиниць танків і бронетехніки, а також 54 одиниці артилерії, бойові вертольоти та літаки. Крім того, вперше був використаний компактний безпілотний літальний апарат ScanEagle.
Повідомляється про 43 тонни використаних боєприпасів в ході маневрів.
За сценарієм навчань військові захищали віддалені південні острови країни від умовного противника, який мав намір висадитися на японській території.
Навчання наживо транслювалися на YouTube.
Довідково: Військові навчання у Японії проходять щорічно, зазвичай наприкінці літа. Цьогоріч їх перенесли через проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо.