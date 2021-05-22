Войска Японии провели масштабные учения, отработали защиту своих островов

Сухопутные силы самообороны Японии в субботу провели масштабные маневры в префектуре Сидзуока (остров Хонсю) с участием более 3 тысяч военнослужащих и большого количества военной техники.

Источник: Japan Today, Kyodo News

Детали: К учениям были привлечены около 3,1 тыс. военных, 45 единиц танков и бронетехники, а также 54 единицы артиллерии, самолеты и боевые вертолеты. Кроме того, впервые был использован компактный беспилотный летательный аппарат ScanEagle.

Сообщается о 43 тоннах использованных боеприпасов в ходе маневров.

По сценарию учений военные защищали отдаленные южные острова страны от условного противника, который намеревался высадиться на японской территории.

Учения онлайн транслировались на YouTube.

фото AP

фото KYODO

Справка: Военные учения в Японии проходят ежегодно, обычно в конце лета. В этом году их перенесли из-за проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.