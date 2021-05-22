Німеччина має намір вивести на дороги безпілотні авто наступного року

Автобуси без водія та інші автономні транспортні засоби незабаром можуть з'явитися на вулицях Німеччини після того, як депутати в нижній палаті парламенту затвердили нові правила для безпілотних автомобілів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Тепер законопроєкт передається на затвердження до верхньої палати парламенту. За заявою уряду Німеччини, після затвердження це буде перша у світі правова база для інтеграції автономних транспортних засобів у регулярний рух.

Законопроєкт змінює правила дорожнього руху, дозволяючи використовувати автономні транспортні засоби на регулярній основі по всій Німеччині.

Він конкретно стосується транспортних засобів з повністю автономними системами, які підпадають під класифікацію "Рівня 4", коли комп'ютер повністю контролює автомобіль, і для його управління або спостереження не потрібно водія-людини.

Досі для безпілотних транспортних засобів були потрібні спеціальні дозволи - в основному вони були дозволені тільки в комерційних і промислових зонах.

Уряд Німеччини заявляє, що починаючи з 2022 року законопроєкт дозволить вводити в експлуатацію маршрутні автобуси без водія, а також автономні автобуси громадського транспорту, які будуть їздити за встановленими маршрутами.

Автономним транспортним засобам також буде дозволено перевозити товари.

Безпілотні автомобілі для широкої публіки також будуть дозволені в звичайному русі, хоча, за оцінками експертів, будуть потрібні роки, перш ніж ці автомобілі масово з'являться на ринку.