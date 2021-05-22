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Германия намерена вывести на дороги беспилотные авто в следующем году

Суббота, 22 мая 2021, 20:46
Германия намерена вывести на дороги беспилотные авто в следующем году

Автобусы без водителя и другие автономные транспортные средства вскоре могут появиться на улицах Германии после того, как депутаты в нижней палате парламента утвердили новые правила для беспилотных автомобилей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Теперь законопроект передается на утверждение в верхнюю палату парламента. По заявлению правительства Германии, после утверждения это будет первая в мире правовая база для интеграции автономных транспортных средств в регулярное движение.

Законопроект изменяет правила дорожного движения, позволяя использовать автономные транспортные средства на регулярной основе по всей Германии.

Он конкретно касается транспортных средств с полностью автономными системами, которые подпадают под классификацию "Уровня 4", когда компьютер полностью контролирует автомобиль, и для его управления или наблюдения не требуется водителя-человека.

До сих пор для беспилотных транспортных средств требовались специальные разрешения - в основном они были разрешены только в коммерческих и промышленных зонах.

Правительство Германии заявляет, что начиная с 2022 года законопроект позволит вводить в эксплуатацию маршрутные автобусы без водителя, а также автономные автобусы общественного транспорта, которые будут ездить по установленным маршрутам.

Автономным транспортным средствам также будет разрешено перевозить товары.

Беспилотные автомобили для широкой публики также будут разрешены в обычном движении, хотя, по оценкам экспертов, потребуются годы, прежде чем эти автомобили появятся на рынке.

Темы: Германияавто
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