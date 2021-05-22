Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия намерена вывести на дороги беспилотные авто в следующем году

Суббота, 22 мая 2021, 20:46

Автобусы без водителя и другие автономные транспортные средства вскоре могут появиться на улицах Германии после того, как депутаты в нижней палате парламента утвердили новые правила для беспилотных автомобилей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Теперь законопроект передается на утверждение в верхнюю палату парламента. По заявлению правительства Германии, после утверждения это будет первая в мире правовая база для интеграции автономных транспортных средств в регулярное движение.

Законопроект изменяет правила дорожного движения, позволяя использовать автономные транспортные средства на регулярной основе по всей Германии.

Он конкретно касается транспортных средств с полностью автономными системами, которые подпадают под классификацию "Уровня 4", когда компьютер полностью контролирует автомобиль, и для его управления или наблюдения не требуется водителя-человека.

До сих пор для беспилотных транспортных средств требовались специальные разрешения - в основном они были разрешены только в коммерческих и промышленных зонах.

Правительство Германии заявляет, что начиная с 2022 года законопроект позволит вводить в эксплуатацию маршрутные автобусы без водителя, а также автономные автобусы общественного транспорта, которые будут ездить по установленным маршрутам.

Автономным транспортным средствам также будет разрешено перевозить товары.

Беспилотные автомобили для широкой публики также будут разрешены в обычном движении, хотя, по оценкам экспертов, потребуются годы, прежде чем эти автомобили появятся на рынке.

Темы: Германияавто


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСтрельба в Умани: пострадали двое хасидов

видеоВ СБУ взялись за пленки с разговорами Медведчука, опубликованными Bihus.Info

Видео, фотоЕлизавета II посетила названный в ее честь авианосец

Литва вышла из формата "17+1" с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

видео, фотоВ Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

доповненоВ оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме

Все новости...
Германия
COVID-19: Германия объявила Великобританию зоной, вызывающей "опасения"
Зеленский: Германия и Франция ослабили свои позиции относительно России
Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории
Последние новости
20:46
Германия намерена вывести на дороги беспилотные авто в следующем году
20:34
фотоСтрельба в Умани: пострадали двое хасидов
19:56
Кипр просит ЕС помешать отправлению лодок с мигрантами из Сирии
19:39
видеоВ СБУ взялись за пленки с разговорами Медведчука, опубликованными Bihus.Info
19:13
фотоВойска Японии провели масштабные учения, отработали защиту своих островов
18:41
Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar
18:33
Видео, фотоЕлизавета II посетила названный в ее честь авианосец
18:21
Война на Донбассе: гибридные войска РФ совершили 8 обстрелов, есть раненый
18:13
В первом квартале Украина импортировала автотранспорта почти на $1,2 миллиарда
17:54
Литва вышла из формата "17+1" с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС
Все новости...