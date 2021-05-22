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США очікує продовження міцного партнерства з Україною на морі

Субота, 22 травня 2021, 21:59
США очікує продовження міцного партнерства з Україною на морі

У Національний день мореплавства, який у Сполучених Штатах відзначають 22 травня, американське посольство повідомило, що Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.

Джерело: повідомлення посольства США в Україні

Дослівно: "Ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України".

Нагадаємо: Катер Берегової охорони США "Гамільтон" 10 травня заходив до порту Одеси після спільних з українською стороною навчань в Чорному морі.

Тоді кораблі прикордонних відомств США й України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаЧорне море
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