США ожидает продолжения крепкого партнерства с Украиной на море

В Национальный день мореплавания, который в Соединенных Штатах отмечают 22 мая, американское посольство сообщило, что Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море.

Источник: сообщение посольства США в Украине

У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України. pic.twitter.com/XB5unaFw38 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 22, 2021

Дословно: "Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины".

Напомним: Катер Береговой охраны США "Гамильтон" 10 мая заходил в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море.

Тогда корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.