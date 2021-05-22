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США ожидает продолжения крепкого партнерства с Украиной на море

Суббота, 22 мая 2021, 21:59

В Национальный день мореплавания, который в Соединенных Штатах отмечают 22 мая, американское посольство сообщило, что Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море.

Источник: сообщение посольства США в Украине

Дословно: "Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины".

Напомним: Катер Береговой охраны США "Гамильтон" 10 мая заходил в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море.

Тогда корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаЧерное море


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