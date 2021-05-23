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Двоє чоловіків почали стрілянину в Міннеаполісі: є загиблі і поранені

Неділя, 23 травня 2021, 05:24

2 людини загинули, і ще 8 – отримали поранення в результаті стрілянини в американському Міннеаполісі.

Джерело:  Minneapolis Police Department в Facebook, представник MDP у CNN Джон Елдер

Деталі:  Попереднє розслідування засвідчило, що двоє людей, які стояли в центрі Міннеаполіса, почали словесну перепалку. Обидва витягли пістолети і почали стріляти один в одного.

За попередньою інформацією, з 10 жертв усі дорослі – 5 чоловіків і 5 жінок. Двоє загиблих - чоловіки. Один чоловік знаходиться в критичному стані, а у решти семи травми, що не загрожують життю. Більшість поранених госпіталізували в Медичний центр округу Хеннепін.

Джон Елдер повідомив, що 23-річний Джаван Контрейл Керролл був заарештований в сусідньому Блумінгтоні за підозрою у вбивстві. Він доставлений у в'язницю округу Хеннепін. Як зазначається, Джаван Контрейл Керролл наразі єдиний підозрюваний. Поліція вважає, що інший стрілок був одним з двох убитих чоловіків.

Теми: вбивствоСША


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