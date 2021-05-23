Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе: есть погибшие и раненые

Воскресенье, 23 мая 2021, 05:24

2 человека погибли и еще 8 - получили ранения в результате стрельбы в американском Миннеаполисе.

Источник: Minneapolis Police Department в Facebook, представитель MDP в CNN Джон Элдер

Детали: Предварительное расследование показало, что два человека, стоявшие в центре Миннеаполиса, начали словесную перепалку. Оба вытащили пистолеты и начали стрелять друг в друга.

По предварительной информации, из 10 жертв все взрослые - 5 мужчин и 5 женщин. Двое погибших - мужчины. Один человек находится в критическом состоянии, а в остальных семи травмы, не угрожающие жизни. Большинство раненых госпитализировали в Медицинский центр округа Хеннепин.

Джон Элдер сообщил, что 23-летний Джаван Контрейл Кэрролл был арестован в соседнем Блумингтоне по подозрению в убийстве. Он доставлен в тюрьму округа Хеннепин. Как отмечается, Джаван Контрейл Кэрролл пока единственный подозреваемый. Полиция считает, что другой стрелок был одним из двух убитых мужчин.

Темы: убийствоСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Победа в Евровидении-2021 досталась Италии, Украина — пятая

документБокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии

видеоЕвровидение: украинская группа Go_А – среди лидеров. Где смотреть конкурс

фотоСтрельба в Умани: пострадали двое хасидов

видеоВ СБУ взялись за пленки с разговорами Медведчука, опубликованными Bihus.Info

Все новости...
убийство
В Сальвадоре в саду бывшего полицейского нашли восемь тел
В Николаеве убит известный историк-краевед, исследователь Холокоста
Назвали имя военного, которого убил снайпер оккупантов в четверг
Последние новости
05:24
Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе: есть погибшие и раненые
04:32
Лидер хунты Мьянмы о задержанной Аун Сан Су Чжи: Здоровая и скоро появится
03:39
Virgin Galactic провела ключевой испытательный полет в космос
02:42
Блинкен поедет с визитом на Западный берег — Reuters
01:50
Победа в Евровидении-2021 досталась Италии, Украина — пятая
01:14
Оккупанты обстреляли частный сектор Песков, мина попала в дом
00:29
Вулкан в Конго начал первое за 19 лет извержение — люди спасаются бегством
23:48
документБокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO
22:57
За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
22:33
Египет провел посреднические переговоры с палестинцами и Израилем
Все новости...