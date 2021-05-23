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Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе: есть погибшие и раненые

Воскресенье, 23 мая 2021, 05:24
Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе: есть погибшие и раненые

2 человека погибли и еще 8 - получили ранения в результате стрельбы в американском Миннеаполисе.

Источник: Minneapolis Police Department в Facebook, представитель MDP в CNN Джон Элдер

Детали: Предварительное расследование показало, что два человека, стоявшие в центре Миннеаполиса, начали словесную перепалку. Оба вытащили пистолеты и начали стрелять друг в друга.

По предварительной информации, из 10 жертв все взрослые - 5 мужчин и 5 женщин. Двое погибших - мужчины. Один человек находится в критическом состоянии, а в остальных семи травмы, не угрожающие жизни. Большинство раненых госпитализировали в Медицинский центр округа Хеннепин.

Джон Элдер сообщил, что 23-летний Джаван Контрейл Кэрролл был арестован в соседнем Блумингтоне по подозрению в убийстве. Он доставлен в тюрьму округа Хеннепин. Как отмечается, Джаван Контрейл Кэрролл пока единственный подозреваемый. Полиция считает, что другой стрелок был одним из двух убитых мужчин.

Темы: убийствоСША
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